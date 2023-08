Heute Vormittag Sieben Feuerwehren bei Wohn­hausbrand im Einsatz Riegersburg - Am Sonntagvormittag wurden gleich sieben Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand alarmiert. Dank des schnellen Einsatzes konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) © Feuerwehr/Kaufmann

Heute Morgen stand ein Wohnhaus in Grub, in der Gemeinde Riegersburg, in Flammen. Sieben Feuerwehren standen mit 14 Fahrzeugen und 84 Einsatzkräften im Einsatz. Mit dabei waren die Feuerwehren St. Kind (Einsatzleitung, Riegersburg, Breitenfeld a.d Rittschein, Kornberg-Bergl, Schützing, Feldbach (Drehleiter) und Hatzendorf mit Drohne. Eine Brandausbreitung konnte unter Einsatz mehrerer Atemschutztrupps verhindert werden.

Bericht der Polizei

Gegen 6.30 Uhr bemerkte eine Passantin Flammen im Bereich des Wintergartens des Hauses. Die Frau hielt daraufhin am Anwesen Nachschau und weckte dadurch die im Wohnzimmer schlafenden Bewohner. Der 51-Jährige und die 46-Jährige, beide aus dem Bezirk Südoststeiermark, konnten das Haus noch rechtzeitig verlassen. Die rasch einschreitende Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf den Dachstuhl verhindern. Die Brandursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. Verletzt wurde niemand.