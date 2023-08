Winterwetter Höchste Warnstufe: Neu­schnee & Unwetter im Anflug auf die Steiermark Graz - Das Winterwetter in Österreich setzt sich fort. Am Sonntag fällt vor allem im Osten Schnee, zu Wochenbeginn ist dann der Süden an der Reihe. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) © photoflorenzo - adobe stock

Zu Wochenbeginn gelangt ein weiteres Randtief über der mittlere Adria, welches mit einer kräftigen östlichen Höhenströmung sehr feuchte Luftmassen in den Süden des Landes führt. Der Tag verläuft somit dicht bewölkt und von Kärnten und der Südsteiermark her breitet sich Schneefall bis ins zentrale und östliche Bergland aus. Besonders in Unterkärnten sowie in der Weststeiermark schneit es anhaltend und kräftig, vom Grazer Becken ostwärts steigt die Schneefallgrenze dagegen auf 500 bis 700 m an, somit fällt hier immer häufige Regen.

Am Dienstag beruhigt sich das Wetter

In der Nacht auf Dienstag fällt im Süden und Südosten weiterhin kräftiger Regen bzw. Schnee, auf der Koralpe zeichnet sich bis Dienstagmittag knapp 1 Meter Neuschnee ab. Auch in den Tal- und Beckenlagen von den Karawanken bis ins Obere Murtal sind aber einige Zentimeter Neuschnee in Sicht. Am Dienstagnachmittag beruhigt sich das Wetter, die Sonne kommt aber meist nur im westlichen Bergland zum Vorschein. Bei Höchstwerten zwischen -1 und +7 Grad wird es vorübergehend eine Spur milder.

Laut UWZ (Unwetterzentrale) herrscht für die Steiermark teilweise die Warnstufe “Lila”. Dies ist die höchste Warnstufe des Wetterdienstes und sie bedeutet “sehr starkes Unwetter”.