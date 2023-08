Experten vor Ort

Nach Zugunglück: Blackbox soll Details zum Unfall liefern

Fürnitz - Auch am Sonntag gingen die Aufräumungsarbeiten rund um den Bahnunfall in Fürnitz weiter. Weil wie berichtet rund 80.000 Liter Kerosin in das Erdreich sickerten, werden am Montag Experten vor Ort weitere Schritte beraten.

von Manfred Wrussnig