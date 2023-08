Heute Vormittag Lenkerin (55) ver­letzt: Auto über­schlug sich auf schnee­glatter Fahr­bahn Weiz - Bei einem Verkehrsunfall Sonntagvormittag, 22. Jänner 2023, wurde eine 55-Jährige unbestimmten Grades verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) SYMBOLFOTO © Freiwillige Feuerwehr Pöllau

Gegen 10.30 Uhr war die Frau aus dem Bezirk Weiz mit ihrem Pkw auf der B 72 von Anger kommend in Richtung Weiz unterwegs. Bei Straßenkilometer 36,91 kam die Frau auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern. In weiterer Folge fuhr die Pkw-Lenkerin rechts auf eine Böschung. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und blieb anschließend auf der Straße am Dach liegen. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten der Verunfallten Erste Hilfe. Das Rote Kreuz brachte die 55-Jährige anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Weiz. Am Unfallfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Viertelfeistritz war im Einsatz.