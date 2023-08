Verletzungen unbestimmten Grades Nach Sturz: Ski­fahrerin mit Hub­schrauber ins Kranken­haus ge­bracht Petzen - Eine 40-jährige Frau ist gestern beim Skifahren auf der Petzen gestürzt und verletzte sich unbestimmten Grades. Mit dem Rettungshubschrauber wurde sie in das UKH Klagenfurt gebracht. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (71 Wörter) © Bettina Nikolic

Am Samstag, dem 21. Jänner, fuhr eine 40-jährige Frau aus Völkermarkt auf der Stollenabfahrt, Skigebiet Petzen, mit ihren Alpinskiern talwärts. Allerdings kam sie zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades – alles ohne Fremdeinwirkung. Die Verunfallte wurde erstversorgt und zunächst mittels Akja in Richtung Talstation gebracht. Aufgrund ihres schlechter werdenden Zustandes wurde sie im Bereich der Talstation vom Rettungshubschrauber Christophorus 11 übernommen und in das UKH Klagenfurt verbracht.