Am Samstagmittag kam es zu einer Tragödie auf der Turracher Höhe: Eine Gruppe junger Wintersportler löste ein Schneebrett außerhalb der Piste. Ein 22-Jähriger wurde dabei verschüttet. Zwar konnte er binnen 25 Minuten von den Suchkräften gefunden wurden, dennoch erhielt man wenige Stunden später traurige Gewissheit. Der 22-Jährige verstarb trotz andauernder Reanimationsversuche im Krankenhaus. Wir haben berichtet.

Lawinenlage weiterhin angespannt

Die Lawinenlage in weiten Teilen Steiermark bleibt weiterhin angespannt. Zahlreiche Bereiche in den Gebirgen sind auf der Karte mit der Warnstufe orange, also erhebliche Lawinengefahr, markiert. Bei Neuschnee und Wind steigt die Lawinengefahr. Beide Faktoren sind auch die nächsten Tage gegeben. “In den letzten 24 Stunden sind vom Dachstein bis zum Hochschwab 40 bis 100 Zentimeter Neuschnee gefallen”, informiert der Lawinenwarndienst. Wie bereits berichtet, erwarten uns in der Steiermark weitere starke Schneefälle. Also wird sich die Lawinenlage wahrscheinlich auch nicht so schnell entspannen.