Snowboard Slopestyle-Weltcup Top-Leistung: Anna Gasser holt sich Podest­platz in Laax Schweiz - Am heutigen Sonntag brillierte Anna Gasser wieder einmal: Beim Snowboard Slopestyle-Weltcup in Laax holte sie sich einen Podestplatz.

Die Millstätterin Anna Gasser holte sich beim Snowboard Slopestyle-Weltcup in Laax, Schweiz, am heutigen Sonntag einen Podestplatz. Anna Gasser landete mit 77,05 Punkten auf Platz 3. Ersten und zweiten Platz belegten die Neuseeländerin Zoi Sadowski Synnott und die Britin Mia Brookes mit 81,30 und 79,91 Punkten. In Laax trat Gasser bislang viermal an – zweimal erreichte sie Rang zwei (2017, 2022), einmal den fünften (2021) und einmal Rang elf (2019).