Am Samstagmittag kam es zu einer Tragödie auf der Turracher Höhe: Eine Gruppe junger Wintersportler löste ein Schneebrett außerhalb der Piste. Ein 22-jähriger Kärntner wurde dabei verschüttet. Zwar konnte er binnen 25 Minuten von den Suchkräften gefunden wurden, dennoch erhielt man wenige Stunden später traurige Gewissheit. Der 22-Jährige verstarb trotz andauernder Reanimationsversuche im Klinikum Klagenfurt. Wir haben berichtet.

Lawinenlage weiterhin angespannt

Die Lawinenlage in weiten Teilen Kärntens bleibt weiterhin angespannt. Bereiche der Hohe Tauern, Nockberge, Gurktaler Alpe, Saualpe, Koralpe, Karawanken und der Karnischen sowie Gailtaler Alpen sind auf der Karte mit der Warnstufe orange, also erhebliche Lawinengefahr, markiert. “Die Lawinengefahr wird oberhalb von 1600 Meter mit erheblich beurteilt, unterhalb davon mit gering”, informiert der Lawinenwarndienst.

Lawinengefahr wächst bei Neuschnee und Wind

Bei Neuschnee und Wind steigt die Lawinengefahr. Beide Faktoren sind auch die nächsten Tage gegeben. Wie bereits berichtet, erwarten uns in Kärnten starke Schneefälle. “Mit dem starken Nordostwind und Neuschnee wachsen die sehr störanfälligen Triebschneeansammlungen im Tagesverlauf weiter an. Es sind vereinzelt spontane Lawinen möglich”, heißt es seitens des Lawinenwarndiesntes. Also wird sich die Lawinenlage wahrscheinlich auch nicht so schnell entspannen.

Vorsicht geboten

Wintersportler sollten also äußerst vorsichtig sein, denn die Triebschneeansammlungen können selbst von einzelnen Wintersportlern leicht ausgelöst werden. “Die Gefahrenstellen sind gegenwärtig auch unmittelbar neben den Pisten ausgeprägt vorhanden und bei der schlechten Sicht kaum zu erkennen”, warnen die Experten der Lawinenwarnzentrale. Vor allem an Übergängen von wenig zu viel Schnee soll man vorsichtig sein. “Spontane Lawinenabgänge, Wummgeräusche und Risse beim Betreten der Schneedecke sind Alarmzeichen und weisen auf die Gefahr hin. Erfahrung in der Beurteilung der Lawinengefahr und Zurückhaltung ist nötig”, heißt es.