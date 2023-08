Bergretter im Einsatz Im steilen Gelände: Zwei Kinder (10, 15) gerieten in Berg­not Dreiländereck - Zwei Kinder, 10 und 15 Jahre alt, sind heute in Bergnot geraten, als sie sich in steiles Gelände abseits der Piste begaben. Sie wollten eigentlich nur einen Skistock holen, der aus dem Lift gefallen war. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) © Bergrettung Villach

Am heutigen Sonntagnachmittag, dem 22. Jänner, sind zwei Kinder im Alter von 10 und 15 Jahren im freien Skigelände des Dreiländereckes in Bergnot geraten. Eigentlich wollten sie nur einen Skistock holen, der ihrem Vater aus dem Lift fiel. Allerdings kamen sie dabei in sehr steiles Gelände abseits der Piste. An einem steilen Felsabbruch konnten sie dann nicht mehr weiter. Liftbenutzer konnten die Situation beobachten und verständigten die Bergbahnen, welche daraufhin die Bergrettung alarmierte.

Junge zum Glück unverletzt

Eines der Kinder gelang der selbstständige Aufstieg. Das zweite Kind blieb an Ort und Stelle stehen und hielt sich an einem Baum fest. Mehrere Bergretter der OS Villach wurden am Tau vom Polizeihubschrauber Libelle in den Nahbereich der Unfallstelle geflogen. Ein Bergretter wurde zum Verunfallten über das Steilgelände abgeseilt und mit ihm anschließend in sicheres Gelände mittels Mannschaftszug aufgezogen. Der Abtransport des unverletzten Jungen erfolgte weiters mittels Skidoo über die nahe Skipiste. Die beiden Buben konnte unverletzt ihrem Vater übergeben werden.

Im Einsatz standen: Im Einsatz standen fünf Bergretter der Ortstelle Villach, das Team des Polizeihubschraubers Libelle, Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei sowie Mitarbeiter des Liftbetriebes Dreiländereck.