Wetterprognose Schnee an­gesagt: Mit diesem Wetter starten die Steirer in die Woche Steiermark von Sabrina Tischler SYMBOLFOTO © Roberto Tauschmann

“Am Montag bringt das Tief aus Süden schon von der Früh weg leichten Niederschlag, der sich am Vormittag rasch intensiviert und die gesamte Steiermark erfasst. In den tiefen Lagen der Südoststeiermark regnet es voraussichtlich schon von Anfang an. In den meisten Regionen beginnt es aber mit Schneefall. Erst im Tagesverlauf steigt dann die Schneefallgrenze von Osten her auf über 800 Meter an”, lautet die Prognose der Wetterexperten von “GeoSphere”. In der Weststeiermark könnte sogar insgesamt ein halber Meter Neuschnee fallen. In der westlichen Obersteiermark hingegen wird es deutlich weniger schneien. Zudem weht ein kräftiger Nordostwind. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.