Berufsfeuerwehr gibt bekannt:

Zivil­schutz­alarm nun auch in Viktring aus­gelöst

Klagenfurt - Die Lage nach der andauernden Regenfälle ist in Klagenfurt und Klagenfurt-Land weiterhin angespannt. In Ferlach und Ebenthal wurden erste Häuser evakuiert. In Viktring wurde nun auch Zivilschutzalarm ausgelöst.