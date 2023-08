So schön

"Ein aller­letztes Mal nach Graz": Seniorin bekam ihren Wunsch von "Engeln" erfüllt

Graz - *Isabell ist bereits 92 Jahre alt. Das Seniorenzentrum in Eberstalzell wurde ihr Zuhause. Ein allerletztes Mal wollte sie in ihre Heimatstadt Graz, um dort ihre alte Arbeitsstelle zu besuchen und noch einmal den Ausblick am Schlossberg genießen. Also erfüllte der "Verein - Rollende Engel" der Dame vor wenigen Tagen ihren letzten Wunsch.

von Sabrina Tischler