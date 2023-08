Alpinunfälle

Bei Skitour & Wanderung: Zwei Personen verletzten sich

Leoben - Bei einem Alpinunfall am Sonntag, 22. Jänner 2023, verletzte sich eine 41-jährige Niederösterreicherin. Am gleichen Tag verletzte sich ein 59-Jähriger aus Graz. Der Mann unternahm am Präbichl eine Schneeschuhwanderung mit seiner Frau. Dabei stürzte er und verletzte sich schwer.

von Sabrina Tischler