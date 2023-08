Wetterprognose Schnee an­gesagt: Mit diesem Wetter starten die Kärntner in die Woche Kärnten - Der Schneefall nimmt im Laufe des Montags immer mehr zu. Außerdem weht auch ein mäßiger Nordostwind. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) © Rosie Orasch

“Am Montag zeigt sich der Himmel über Kärnten bedeckt und von Südosten her beginnt es schon in der Früh leicht zu schneien. Tagsüber weitet sich der Schneefall aus und wird kräftiger. Am Nachmittag und am Abend wird der Schneefall im Südosten Kärntens auch sehr ergiebig”, schildern die Experten der GeoSphere. In den tiefen Lagen, wie zum Beispiel das Untere Lavanttal, kann zeitweise Schneeregen bzw. Regen fallen. Es weht ein mäßiger Nordostwind, in den höheren Lagen wird dieser sogar lebhafter. Die Höchstwerte liegen zwischen -1 bis +2 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.