Dreipunkte-Sieg 3:2 - KAC siegt im Auswärts­spiel gegen Inns­bruck Klagenfurt - Nach acht Runden konnten die Rotjacken schlussendlich wieder einmal einen "Dreipunkte-Sieg" einheimsen. Mit 3:2 ging der KAC heute als Sieger vom Eis. Das ist nun der achte KAC-Sieg in den letzten zehn Auswärtsspielen gegen den HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck. von Sabrina Tischler

In einem sehr einseitigen Startdrittel mit deutlichen Vorteilen für die Gastgeber gingen diese erst spät in Führung, Feldner bezwang nach dem Zoneneintritt mit einem durch Unterwegers Beine geschickten Schlenzer Dahm auf der Fanghandseite. Im zweiten Abschnitt übernahmen die Rotjacken das Kommando und kamen nach nur 28 Sekunden zum Ausgleichstreffer, als Bukarts im Powerplay den Abpraller nach Tičar-Lattenschuss einkehrte. Die neuerliche HCI-Führung fiel glücklich, ein Fehlschuss von Krogsgaard sprang von Maiers Schlittschuh aus über die Linie. Von Ganahl umsichtig mit der Rückhand bedient, sorgte Postma aus halbrechter Position wieder für den Gleichstand und nach dem letzten Seitenwechsel gelang dem EC-KAC der an diesem Abend entscheidende Torerfolg, als erneut Bukarts von einem Cuma-Turnover vor dem eigenen Kasten profitierte.