Wetterdienste warnen vor Uwetter Bis zu 1 Meter Neuschnee: Höchste Warnstufe für Kärnten ausgerufen Kärnten - Wirft man einen kurzen Blick auf die Unwetter-Warnkarte verschiedener österreichischer Wetterdienste, leuchtet einem das Bundesland Kärnten in allen verschiedenen Farben entgegen. Die Unwetterzentrale färbt einige Bezirke sogar "lila" - die höchste Unwetterwarnstufe. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (181 Wörter) © Thomas Kaiser/UWZ

Zu Wochenbeginn liegt Österreich am Nordrand eines umfangreichen Mittelmeertiefs namens JAN. Ein Randtief über der mittleren Adria führt sehr feuchte Luftmassen in den Süden des Landes. Die Prognose der österreichischen Unwetterzentrale: 50 bis 100 Zentimeter Neuschnee in den Karawanken und auf der Kor- und Packalpe. In Klagenfurt und Villach rund 20 bis 30 Zentimeter!

Einsatzkräfte bereit

Die ASFINAG hat sämtliche Vorbereitungen in den betroffenen Autobahnmeistereien in Kärnten und in der Steiermark getroffen, alle Mitarbeiter sind für den Winterdienst-Einsatz aktiviert. Aufgrund des zu erwartenden schweren Schnees könnte es auch dazu kommen, dass Bäume unter der schweren Last brechen und auch auf Stromleitungen stürzen, insbesondere zwischen Wolfsberg in Kärnten und Steinberg in der Steiermark. Die ASFINAG hat daher vorsorglich Notstromaggregate zur Tunnelkette Pack transportiert, um für diesen Fall den Betrieb der Tunnel aufrecht halten zu können. Feuerwehren und die Polizei wurden im Vorfeld alarmiert, damit sie bei Bedarf mit mehr Fahrzeugen einsatzbereit sind. Zudem wird im Bereich Steinberg ein Kettenanlegeplatz für Lkw eingerichtet