Ladendetektive stellten Dieb: Klagenfurter wehrte sich mit Tritten und Schlägen

Klagenfurt - Gestern Nachmittag, 17.45 Uhr, wurde ein 39-jähriger Klagenfurter in einem Lebensmittelgeschäft in Klagenfurt von zwei Ladendetektiven im Alter von 51 und 54 Jahren dabei beobachtet werden, wie dieser Waren mit einem Wert von unter zehn Euro einsteckte und an der Kassa nicht bezahlte.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (69 Wörter)