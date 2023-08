Auf die Piste, fertig, los! Gratis-Jahresskikarten-Aktion für Kinder: Gemeinde Bad Bleiberg macht's möglich Bad Bleiberg - Frau Holle hat den Kärntner Skigebieten eine schöne weiße Pracht beschert: Pistenverhältnisse auf der Hrast und am Dreiländereck sind perfekt. Die Gemeinde Bad Bleiberg macht auf eine Gratis-Jahresskikarten-Aktion aufmerksam. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Bad Bleiberg © Gemeine Bad Bleiberg

In den letzten Tagen profitierten vor allem Kärntens Ski-Gebiete vom teils massenhaften Neuschnee. Die Gemeinde Bad Bleiberg startet hiermit eine “Gratis-Jahresskikarten-Aktion” für Bad Bleiberger Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre. Gültig ist diese am Dreiländereck (Arnoldstein) und am Skilift Hrast (Feistritz/Gail). Die Kinder, welche beim Skikurs der Naturfreunde Kreuth-Bleiberg mitgemacht haben – konnten die Vorzüge der Skikarte bereits ausnützen! Ski Heil wünscht die kinder- und familienfreundliche Gemeinde Bad Bleiberg.

© Marktgemeinde Bad Bleiberg

Gratis-Jahresskikarten-Aktion Karten können auch noch JETZT auf der Gemeinde abgeholt werden.