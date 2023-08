Verein „Wandelstern“ Sternenkinder werden Thema im Nationalrat: "Wollen bundesweit auf darauf aufmerksam machen" Kärnten - Als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, die vor, während oder kurz nach der Geburt versterben. Der Verein "Wandelstern" will den Schwerpunkt Schwangerschaftsverlust auf Nationalratsebene thematisieren. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (198 Wörter) © Wandelstern

“Der Nationalratsabgeordnete Philip Kucher (SPÖ) hat am 17. Jänner 2023 zu einem gemeinsamen Gespräch geladen, um den von uns mit anderen Organisationen gemeinsam erarbeiteten Forderungskatalog vorzustellen und zu besprechen”, freut sich Bernadette Kohlweis, die die Initiative „Wandelstern“ gegründet hat und Eltern von Sternenkindern begleitet und unterstützt.

Was macht "Wandelstern"? Als Sternenkinder werden Kinder bezeichnet, die vor, während oder kurz nach der Geburt versterben. Für betroffene Eltern eine unvorstellbar schmerzhafte Situation. „Sie fühlen sich alleingelassen und brauchen einen Ort, wo sie mit ihren Gefühlen verstanden und unterstützt und in ihrer Trauer aufgefangen werden“, so Kohlweis. Ob es Gespräche sind, oder eine Frau bei der Geburt ihres im Mutterleib verstorbenen Kindes begleitet werden möchte – die diplomierte Lebens- und Sozialberaterin und ihr Team stehen ehrenamtlich zur Verfügung.

931 kostenlose Beratungen

“Wir haben die Möglichkeit bekommen, bundesweit auf die Situation der von Schwangerschaftsverlust Betroffenen aufmerksam zu machen. Mit allen Teilnehmern wurden Lösungsansätze und Möglichkeiten erörtert, um diese prekäre Lage zu ändern. Da wir in Kärnten mit unserer ehrenamtlichen Beratungsstelle Wandelstern 2021 rund 450 und 2022 insgesamt 931 Beratungen und Begleitungen kostenlos durchführten, waren wir immer mit der Thematik Mutterschutz konfrontiert, der nur den wenigsten zusteht. Hierbei haben wir uns ganz stark für eine Änderung eingesetzt und hoffen, dass sich für betroffene Familien in Österreich zeitnah etwas ändern wird”, so die Initiatorin. Die neue Volkspartei Kärnten hat im Dezember 2022 diesbezüglich bereits einen Antrag im Kärntner Landtag gestellt. “Wir danken den Vertretern der SPÖ im Nationalrat für die Einladung und das zielorientierte Gespräch sowie für das offene Ohr und den Mut was zu ändern”, so der Verein Wandelstern dankbar.

Kontakt Gemeinnützige Organisation „Wandelstern“, Flatschacher Straße 23, 9020 Klagenfurt. Email: [email protected] Telefon: 0699 / 17171914