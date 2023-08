Nach 40 Dienstjahren Vorzeigemitarbeiterin: Messe-Organisatorin Angelika Hafner geehrt Klagenfurt - Für ihr unermüdliches Engagement für die Kärntner Messen, insbesondere für die Organisation vieler Messeeröffnungen, überreichte Bürgermeister Christian Scheider der Messe-Organisatorin Angelika Hafner bei der Eröffnung der Agrarmesse die „Dank und Anerkennung“-Urkunde. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) Die überraschte Angelika Hafner freute sich über die Ehrenurkunde, welche ihr von Bürgermeister Christian Scheider, Messepräsident DI Harald Kogler sowie von Vizebürgermeister Mag. Philipp Liesnig und Stadträtin Sandra Wassermann, BA überreicht wurde. © StadtKommunikation/Hronek

Nach 40 Dienstjahren wechselte Frau Hafner in den Ruhestand. Unter einem Vorwand wurde sie noch einmal zur Eröffnung der Agrarmesse gebracht, bei welcher ihr in Würdigung und Anerkennung ihrer besonderen und langjährigen Verdienste und Leistungen bei den Kärntner Messen, insbesondere für die Organisation und Vorbereitung von Messeeröffnungen und die Vermietung der Eishallen sowie als Betriebsratsvorsitzende Dank und Anerkennung ausgesprochen wurde.

Karriere startete bereits 1981

„Frau Hafner war 40 Jahre eine Stütze der Kärntner Messen und eine Koryphäe in der Organisation von Messeeröffnungen. Ihr unermüdliches Engagement in den vielen Bereichen, in welchen sie tätig war, ist mehr als vorbildlich. Nun beginnt für Frau Hafner ein neuer Lebensabschnitt, für den ich ihr alles Gute wünsche“, so Bürgermeister Christian Scheider. Frau Hafner startete ihre Messe-Karriere 1981 und lernte dort alle Bereiche kennen. Bald kannte sie den Betrieb sowie das gesamte Messeareal wie ihre Westentasche.

24/7 einsatzbereit

Viele Jahre bekleidete sie die Position als Assistentin der Geschäftsführung und war auch voller Engagement für die Vermietung der Eishallen zuständig. Ihren unermüdlichen Einsatz lebte das Organisationstalent auch als Betriebsratsvorsitzende. Weiters organisierte sie auch viele Messeeröffnungen. Noch immer trifft man die pensionierte Organisatorin im „Service-Center“ als Ansprechpartnerin für Messebesucher an. Angelika Hafner kann als Vorzeigemitarbeiterin betitelt werden. Neben ihrer unkomplizierten, hilfsbereiten und flexiblen Persönlichkeit war sie quasi 24 Stunden 7 Tage die Woche einsatzbereit.