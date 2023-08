Frischer Wind im Traditionsbetrieb Elektro Plankensteiner: "Wir sind ein starkes Team!" Villach - Kerstin Wohlfart ist die Partnerin an der Seite von Geschäftsführer Raphael Pircher, gemeinsam starten sie mit dem Traditionsbetrieb Elektro Plankensteiner in die Zukunft. von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (518 Wörter) Werbung Kerstin Wohlfart und Raphael Pircher von Expert Plankensteiner stehen ihren KundInnen mit Rat und Tat zur Seite. © 5 min Artikel zum Thema Große Auszeichnung für Elektro Planken­steiner

Eine Wahlkärntnerin mit Hang zur Technik

Bei einer Expert-Messe in Linz haben sie sich kennengelernt. Geschäftsführer von Expert Plankensteiner, Raphael Pircher, traf dort im Jahr 2019 auf »seine Kerstin«, die zu diesem Zeitpunkt im 12. Jahr bei einem burgenländischen Expert-Händler beschäftigt war. Nach ein paar Treffen war klar: Nicht nur die Arbeit verbindet die beiden, sondern auch die Liebe. Seit 2021 ist Kerstin Wohlfart wichtiger Teil des bewährten Plankensteiner-Teams in der Dollhopfgasse 1. Im selben Jahr ist die Technikbegeisterte gleich mit Sack und Pack nach Kärnten gezogen, hat ihren gesamten Lebensmittelpunkt ins südlichste Bundesland Österreichs verlegt. Ihr Know-how hat Kerstin auch gleich in die Arbeit miteinfließen lassen, denn am liebsten beschäftigt sie sich mit Fernsehgeräten: “Ich helfe zwar auch im Büro und in der Buchhaltung mit, am liebsten beschäftige ich mich aber mit der Technik, insbesondere mit Fernsehgeräten. Bei Elektro Plankensteiner bin ich die Frau, wenn´s um die neuesten TV-Geräte geht”, lächelt die sympathische Wahlkärntnerin. Und wenn sie den ein oder anderen Kundenbesuch macht, dann hilft´s ihr auch, sich immer besser in der Draustadt zurechtzufinden. Sie hat sich als Teil der Patchworkfamilie Pircher & Wohlfart so richtig eingelebt und genießt die Vielfalt hier.

Kerstin Wohlfart ist die Expertin in Sachen TV-Geräte bei Elektro Plankensteiner. © 5 min

MitarbeiterInnen als größte Betriebsressource

Wie Kerstin Wohlfart ist auch jedes einzelne Mitglied im Plankensteiner-Team wertvoll. Geschäftsführer Raphael Pircher ist ins Unternehmen nach seiner Lehre als Verkäufer eingestiegen und selbst seit über 20 Jahren im Betrieb. Er weiß, wie wichtig die Harmonie im Team ist: “Unsere MitarbeiterInnen sind teilweise schon seit mehreren Jahrzehnten im Betrieb und das heißt etwas. Unser Betriebsklima ist sehr gut, und das liegt mir besonders am Herzen.” Im Vorjahr ist Elektro Plankensteiner auch als Expert-Betrieb des Jahres ausgezeichnet worden, was ein großer Erfolg war. Zu verdanken ist das dem ganzen Team, weiß Pircher. Einer seiner langjährigen Mitarbeiter ist Wolfgang Payer. Er ist seit 1989 im Unternehmen und leidenschaftlicher Verkäufer: “Wer liebt, was er tut, der macht es auch gut”, erklärt Payer. Mit dieser Unternehmensphilosophie will Elektro Plankensteiner nun weiter in Richtung Zukunft starten.

Gerätschaften quer durch alle Preiskategorien findest du bei Elektro Plankensteiner und vieles davon auf Lager! © Elektro Plankensteiner Expert-Händler des Jahres 2022! Es war ein erfolgreiches Jahr für das Team. © Expert Plankensteiner Wolfgang Payer ist seit bald 34 Jahren im Unternehmen tätig und Verkäufer aus Leidenschaft. © Elektro Plankensteiner

Top-Geräte in jeder Preisklasse!

Auch die Pandemie-Jahre hat das Unternehmen gut überstanden, da man zuvor auf viel Lagerware gesetzt hat. Gerade jetzt bewährt sich dieser Schachzug noch einmal, haben doch viele Betriebe Lieferengpässe. Elektro Plankensteiner kann auf viele Stammkunden verweisen, dennoch kommen auch immer mehr junge Menschen dazu, da der Elektrofachhändler neben der Qualitätsware auch viele Einsteigermodelle quer durch alle Gerätschaften zu bieten hat, die preislich durchaus mit den günstigsten Anbietern mithalten können. Raphael Pircher: “Wer glaubt, dass bei uns nur hochpreisige Artikel im Sortiment sind, irrt. Bei uns kann jeder und jede eine Waschmaschine, einen Kaffeevollautomaten oder ein Elektrokleingerät in seiner Preisklasse bekommen. Und vieles davon haben wir auch auf Lager!” Und wenn ein Gerät zu reparieren ist oder zu warten, dann ist man bei Elektro Plankensteiner sowieso an der richtigen Adresse: Durch den hauseigenen HG-Kundendienst wird im Handumdrehen repariert und serviciert. Schaut vorbei in der Dollhopfgasse 1 – das Team freut sich auf euch!