Großer Erfolg für Umweltbewegung Chemische Insektengifte: EU-Gerichtshof erklärt Notfallzulassungen für rechtswidrig Österreich/Steiermark - Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat ein maßgebendes Urteil von verbotenen und gefährlichen Pestiziden in der Landwirtschaft veröffentlicht. Der Gerichtshof erklärte das Erteilen von Notfallzulassungen für die Behandlung von Saatgut mit Pestiziden, die explizit verboten wurden, für unzulässig. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (222 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay/hpgruesen

“Dieses Urteil stellt sicher, dass gefährliche Pestizide, die aufgrund inakzeptabler Auswirkungen auf Umwelt oder Gesundheit verboten wurden, nicht als Schlupflöcher weiter am Markt gehalten werden können”, freut sich Helmut Burtscher-Schaden, Biochemiker von GLOBAL 2000.

Großer Erfolg für die Umweltbewegung

Hans Muilerman, Chemikalienbeauftragter des europäischen Pestizid-Aktions-Netzwerks (PAN Europe) sagt: “PAN Europe kämpft seit vielen Jahren gegen diesen systematischen Missbrauch der Ausnahmeregelungen durch die Mitgliedstaaten. Dieses Urteil ist ein großer Erfolg für die Umweltbewegung.” Die Entscheidung bezieht sich auf Fragen, die das belgische Verwaltungsgericht im Anschluss an eine Klage von PAN Europe, Nature & Progrès Belgium und einem belgischen Imker gestellt hatte. GLOBAL 2000 hatte eine analoge Beschwerde in Österreich eingebracht. Aktuell liegt in Österreich laut Auskunft der Zulassungsbehörde Bundesamt für Ernährungssicherheit ein Antrag auf eine neuerliche Notfallzulassung auf. Mit der EuGH-Entscheidung ist allerdings klar, dass eine Bewilligung dieses Antrags klar rechtswidrig wäre.

Schutz für Mensch und Tier

“Heute ist ein guter Tag für die Bienen und andere Bestäuber in ganz Europa, ebenso wie für den Schutz der Umwelt und der Gesundheit. Denn das Höchstgericht hat sein heutiges Urteil insbesondere mit der Notwendigkeit begründet, ein hohes Schutzniveau für die Gesundheit von Mensch und Tier sowie für die Umwelt zu gewährleisten”, freut sich Burtscher-Schaden.