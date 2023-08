Über die Pack Starker Schnee­fall: Hier musst du besonders vorsichtig fahren Steiermark - Frau Holle meint es heute besonders gut mit uns, für einen fließenden Verkehr ist das allerdings nicht das beste Wetter. Auf der Pack schneit es bereits stark und deswegen wurde auf der B 70 über die Pack eine Kettenpflicht für LKWs angeordnet. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (109 Wörter) © Screenshot ASFINAG Webcam

Derzeit herrscht auf der Pack für Autofahrer noch keine Schneekettenpflicht, das kann sich aber jederzeit ändern. Laut ÖAMTC herrscht allerdings zwischen Turrach und Turracherhöhe in beiden Richtungen Schneeglätte, deswegen musst du hier Schneeketten montieren.

Winterliche Fahrverhältnisse

Die ASFINAG warnt vor winterlichen Fahrverhältnissen auf der A2 Graz Richtung Klagenfurt. Die ASFINAG hat sämtliche Vorbereitungen in den betroffenen Autobahnmeistereien in Kärnten und in der Steiermark getroffen, alle Mitarbeiter sind für den Winterdienst-Einsatz aktiviert. Bis Dienstag sollen rund 60 Zentimeter Neuschnee erwartet werden, Tendenz sogar steigend. Derzeit ist die B 77 für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen gesperrt, sowie der Radlpass B 76 für LKW ab 7,5 Tonnen.