Durch Wärmetherapien ins Schwitzen kommen! Noch nie war Abnehmen so einfach: Das INJOY-Lady zeigt uns, wie's geht! Villach - Neben dem Alltagsstress keine Lust mehr, sich im Fitnessstudio auszupowern? Dann haben wir hier jetzt die Lösung. Das INJOY-Lady hat nun die neuen Wärmetherapien, welche nicht nur zu unglaublichen Ergebnissen führen, sondern auch Entspannung pur sind. Also nichts wie hin und holt euch die neue Mitgliedschaft! von Carla Staber 3 Minuten Lesezeit (452 Wörter) Werbung

Das INJOY-Lady in der Tirolerstraße 19 in Villach hat so einiges zu bieten. Egal ob Fitness, Beauty oder Wellness, hier kommt keine zu kurz. Das Besondere daran: Dieses Fitnessstudio ist das Einzige in Villach NUR für Frauen. Das professionelle Team im INJOY-Lady ist spezialisiert auf Frauen aller Altersgruppen und hilft euch in kürzester Zeit zu sensationellen Erfolgen zu kommen.

Die neuen Angebote

Doch jetzt hat das INJOY-Lady etwas Neues zu bieten: Abnehmen im Liegen. Geht das überhaupt? Ja, und wie! Dank des neuen Figurenbereichs mit den drei neuen Angeboten Tiefenwärme, Infrarot-Tiefenwärme und Lymphdrainage (auch Ballancer genannt) ist dies nun im Injoy möglich. „Unser Figurenbereich ist ein Paradies für Frauen. Jetzt hat wohl wirklich keine mehr eine Ausrede, nicht ins Fitnessstudio zu kommen!“, erklärt Studiochef Michael Wurzer.

Die neue Wohlfühloase in INJOY-Lady: der Figurenbereich.

Dein Vorteil bei der Wärmetherapie

Durch den Einsatz von Tiefenwärme kann man gezielt und fast wie im Schlaf eine deutliche Verbesserung der Körpersilhouette erreichen und Cellulite abbauen. Von Behandlung zu Behandlung wird der Stoffwechsel angekurbelt und man kommt somit auf sensationelle Ergebnisse. Bei der Infrarot-Tiefenwärme handelt es sich um eine gezielte thermische Einwirkung auf Problemzonen wie Bauch, Hüfte, Po und Oberschenkel, um die Durchblutung effektiv zu fördern. Zusätzlich bewirkt diese Therapie eine bessere Sauerstoffversorgung. In Kombination mit dem Ballancer wird sogar der Abbau von Giftstoffen unterstützt. Man kann also deutlich den Unterschied von der Tiefenwärmebehandlung zu einer herkömmlichen Diät sehen. Bei der Wärmetherapie werden im Vergleich zu einer bewussten Ernährung zuerst die schlecht durchbluteten Fettzellen abgebaut. Das heißt, man kann gezielt an Bauch, Beine, Po abnehmen und eine „Korrektur“ der Körperproportionen ist möglich.

Die Infrarot-Wärmetherapie ist ein wahres Wundermittel

Das dritte Wundermittel

Doch die zwei Tiefenwärmebehandlungen sind nicht die einzigen Wundermittel beim Thema Abnehmen. Der Ballancer/ Lymphdrainage hat auch so einiges zu bieten. Durch die sanfte Lymphmassage im Ballancer-System wird der Lymphfluss angeregt, die Durchblutung der Haut verstärkt und abgelagertes Gewebewasser wird schneller abtransportiert. Das alles führt zu weniger Cellulite, Anregung des Stoffwechsels und den Abbau von Fettpölsterchen. Und der Wohlfühlfaktor kommt auch nicht zu kurz. Durch die stark entspannende Wirkung der sanften Massage kann Stress abgebaut und das allgemeine Wohlbefinden gesteigert werden. Also: Gönnt euch mal eine Auszeit vom Alltag!

Gönnt euch mal eine Auszeit mit dem Ballancer!

Die neue Mitgliedschaft

Diese Auszeit vom Alltag ist jetzt ganz einfach mit dem neuen Angebot im INJOY-Lady möglich. Die neue Mitgliedschaft bekommt ihr um nur 15,90 Euro pro Woche. Damit könnt ihr euch zweimal pro Woche von den neuen Wärmetherapien verwöhnen lassen. Das Besondere daran: Die Mitgliedschaft ist ohne Bindung und jederzeit kündbar! Ebenso ist eine kostenlose Erstberatung, als auch ein Probetraining inkludiert. Also worauf wartet ihr noch?