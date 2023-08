Um 37,14 Prozent Hilfe bei Naturkatastrophen: Einkommens­grenze bei Nothilfswerk erhöht Kärnten - Die Kärntner haben in den vergangenen Jahren etliche verheerende Naturkatastrophen durchstehen und bewältigen müssen. „Allein, was im vergangenen Jahr im Gegendtal passiert ist, ist nach wie vor eigentlich unfassbar“, resümiert Katastrophenschutzreferent Landesrat Daniel Fellner. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) © Pixabay / moerschy

Er wird in der morgigen Regierungssitzung, in Anlehnung an die von Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig überarbeitete Wohnbauförderung, eine Richtlinienänderung des Kärntner Nothilfswerks einbringen: Als höchstzulässiges Jahreseinkommen (Familieneinkommen) gelten künftig bei einer Haushaltsgröße von einer Person 48.000 Euro netto (zuvor: 43.000 Euro), für zwei Personen 74.000 Euro netto (zuvor: 67.000 Euro) und für jede weitere Person, die im gemeinsamen Haushalt lebt, zusätzlich 7.000 Euro netto (zuvor: 6.000 Euro).

Außerordentliche Belastungen werden berücksichtigt

Außerordentliche Belastungen (etwa monatliche Kreditrückzahlungen, Alimente, usw.) können bekanntgegeben werden und werden bei der Einkommensberechnung berücksichtigt. Dies ist in dieser Legislaturperiode bereits die dritte Anhebung der Einkommensgrenzen für Mittel aus dem Kärntner Nothilfswerk, für Ein-Personen-Haushalte hat sich dadurch seit 2018 beispielsweise eine Steigerung der Einkommensgrenzen um 37,14 Prozent ergeben.

So schnell wie möglich helfen

Fellner: „Nach einer Katastrophe geht es darum, den Betroffenen so umfassend wie nur möglich zu helfen, zu versuchen, die Not zu lindern, wo immer es nur geht. Die Erhöhung der Einkommensgrenzen für Unterstützungsleistungen aus dem Nothilfswerk ist dabei ein weiterer wichtiger Schritt, der es auch ermöglicht, künftig mehr Menschen zu unterstützen“. Diese neuen Jahreseinkommensgrenzen sollen nach Beschluss der Kärntner Landesregierung für zukünftig einlangende Katastrophenbeihilfeanträge beim Kärntner Nothilfswerk rückwirkend ab Anfang 2023 angewendet werden.