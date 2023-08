Nette Geste FPÖ brachte Kindergarten eine Spielzeug­spende Graz - Anlässlich des morgigen Tages der Elementarbildung am 24. Jänner besuchten Nationalratsabgeordneter Axel Kassegger und der Puntigamer FPÖ-Bezirksparteiobmann Dominik Hausjell den Kindergarten „Meine Welt“ in der Rudersdorfer Au. Im Zuge dessen wurde eine große Spielzeugbox, bestehend aus verschiedenen Brettspielen, Puzzles, einem Ball sowie einem aufblasbaren Plantschbecken als kleine Anerkennung übergeben. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (190 Wörter) © FPÖ Graz

„Wir wollen mit dieser Aktion jenen danke sagen, die täglich bei der Betreuung und Erziehung von Kindern ihr Bestes geben. Sie leisten einen wertvollen Beitrag für unsere Gesellschaft, der leider oftmals als selbstverständlich angesehen und nicht genug wertgeschätzt wird. In den Kindergärten ist auch die Politik gefordert. Die niedrigen Gehälter müssen angehoben werden, um den Beruf zu attraktivieren und so den Personalmangel zu bekämpfen, schließlich geht es um die Zukunft!“, so Axel Kassegger.

Hausjell appelliert an die Politik:

Dominik Hausjell, FPÖ-Bezirksparteiobmann von Graz-Puntigam, appelliert an die Politik: „Dieser Vorzeige-Kindergarten zeigt, wie es trotz der Personalknappheit laufen kann: Auf dieses eingespielte Team mit herausragenden Persönlichkeiten ist stets Verlass. Im Gegenzug müssen sich diese engagierten Damen und Herren endlich auch auf die steirische Politik verlassen können! Wachsende Gruppengrößen gepaart mit Personalmangel im Bereich der Elementarpädagogik sind keine guten Rahmenbedingungen für eine qualitätsvolle Betreuung unserer Jüngsten. Gerade im Bezirk Puntigam, der im Vergleich zu anderen Grazer Bezirken besonders schnell wächst, darf nicht länger zugesehen werden. Es ist dringend an der Zeit, zu handeln!“.