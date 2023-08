16 Prozent Cool: So viele Webshops kommen aus der Steiermark Österreich/Steiermark - 5,4 Millionen Verbraucher nutzen laut der E-Commerce Studie 2022 des Handelsverbands allein in Österreich Online-Shopping. Sprach- und Währungsbarrieren sollen Zugriffe aus dem Ausland erleichtern. Verbesserungspotential nach oben ist nicht ausgeschlossen. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (264 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay/HutchRock

Jeder dritte Zugriff auf österreichische Webshops ist aus dem Ausland. In der Tierbedarf-Branche sowie im Schmuck-Bereich liegt der Anteil sogar bei über 60 Prozent. Österreichische Webshops haben am internationalen Parkett sehr gute Möglichkeiten und Potenziale. Ralf Schweighöfer, CEO von DHL Express Austria, blickt positiv in die Zukunft: „Wir haben in unserer langjährigen Erfahrung deutlich gesehen, dass Unternehmen, die neben dem nationalen auch den internationalen Markt bedienen, wesentlich stabiler sind als jene, die sich auf den Binnenmarkt konzentrieren. Mit der Cross Border Readiness Study versuchen wir diese Potenziale zu identifizieren und geben unseren Partnern einen Leitfaden zur kontinuierlichen Verbesserung ihres Geschäftes.“

Steiermark hoch im Kurs

Die Bundeshauptstadt gibt im österreichweiten Vergleich weiterhin den Takt vor. Beinahe ein Drittel aller heimischer Webshops werden aus Wien heraus betrieben. Auch die Steiermark hat eine starke Stellung im eCommerce. 16 Prozent aller Webshops befinden sich im grünen Herz Österreichs. Die Schlusslichter bilden Vorarlberg und Kärnten, welche jeweils mit 2 Prozent noch deutliches Aufholpotenzial aufweisen.

Viele Chancen für österreichische Webshops

Das Einsetzen von mehrerer Sprachen im Webshop sowie das Angebot in verschiedenen Währungen zu bezahlen, spricht Konsumenten aus dem Ausland noch mehr an. Bisher verwenden nur 22 Prozent der österreichischen Webshop-Betreiber Fremdsprachen. 96 Prozent verwenden ausschließlich den Euro als Währung. „Wir sehen auf Basis unserer Studie, dass sich für österreichische Webshops im internationalen Feld viele Chancen bieten. Der Großteil der Webshop-Anbieter geht grundsätzlich auf Konsumenten aus dem Ausland zu und bietet beispielsweise internationalen Versand an.“ , beschreibt Amin Souayeh, E-Commerce Specialist bei DHL Express Austria, die Ergebnisse der E-Commerce Cross Border Readiness Study.