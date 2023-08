Einkaufen & Auftanken An 88 SPAR-Standorten: Hier entstehen neue E-Lade­stationen Steiermark - Zukünftig können SPAR-Kundinnen und -Kunden den Einkauf an noch mehr Standorten mit dem Auftanken verbinden. An 88 SPAR-Standorten in der Steiermark errichtet die Energie Steiermark und der österreichische Lebensmittelhändler neue E-Ladestationen. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (274 Wörter) (honorarfrei v.l.n.r.): Christian Purrer (Vorstandssprecher Energie Steiermark) und Christoph Holzer (Geschäftsführer SPAR) © Energie Steiermark/SPAR

Bei SPAR in ganz Österreich werden bis 2025 über 335 neue E-Ladestationen gemeinsam mit heimischen Energieversorgern gebaut, bis 2028 sollen es bereits mindestens 535 E-Ladestandorte sein.

Bis 2028 wird ausgebaut

Über 110.000 rein elektrisch betriebene Autos sind derzeit auf Österreichs Straßen unterwegs und es werden täglich mehr. Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur ist entscheidend für die zukünftige emissionsfreie Mobilität. Mit über 120 E-Ladestationen verfügt SPAR bereits heute über eines der größten E-Ladenetzwerke bei einem Lebensmittelhändler. Gemeinsam mit heimischen Energieversorgern baut SPAR die E-Ladestationen bis 2028 deutlich aus. „Die alltäglichen Stopps müssen für die Ladung von emissionsfreien Autos genutzt werden können. Lebensmittel kaufen und gleichzeitig das Auto volltanken – das ist die Zukunft der Mobilität“, ist SPAR-Geschäftsführer Mag. Christoph Holzer überzeugt.

E-Ladestationen an vier steirischen Standorten

SPAR und die Energie Steiermark machen genau das in den kommenden Jahren an noch mehr Standorten möglich. Bereits heute stehen KundInnen E-Ladestationen des größten steirischen Energieversorgungsunternehmens an vier steirischen SPAR-Standorten zur Verfügung. Bis 2028 entstehen an den steirischen SPAR Standorten über 350 weitere Ladepunkte. „Mit dem SPAR E-Ladeinfrastrukturprojekt starten wir das aktuell größte Ausbauprojekt öffentlicher Ladeinfrastruktur in der Steiermark und investieren hierbei über 8,8 Millionen Euro“, so Christian Purrer, Vorstandssprecher der Energie Steiermark. Damit entsteht das größte Ladenetzwerk bei einem Einzelhändler in Österreich. Getankt wird ausschließlich heimischer Grünstrom. „Mit der Mobilitätskarte der Energie Steiermark können KundInnen bei mehr als 5.000 Ladepunkten in Österreich schnell und unkompliziert ihr Elektroauto laden – in Zukunft auch an über 88 steirischen SPAR-Standorten. Damit leisten wir einen weiteren wesentlichen Beitrag zu einer emissionsfreien Welt von morgen,“ stellt Energie Steiermark Vorstandsdirektor Martin Graf abschließend fest.