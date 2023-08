Radio 88.6 Cool: Neuer Radiosender rockt die Steiermark Graz/Steiermark - Radio 88.6 gibt es nun auch in der Steiermark. Der Sender spielt Rockmusik. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (237 Wörter) Geschäftsführers Ralph Meier-Tanos & Günther Zögernitz freuen sich © Matthias Auer

„Gerade weil wir seit Jahren sehen, wie groß der Zuspruch zu unserer Musik, aber auch unserem Programm insgesamt ist, freut es uns ganz besonders, dass wir auch jetzt in der Steiermark mit den Menschen das Leben rocken können.“, so Geschäftsführer des Senders Ralph Meier-Tanos. Montag bis Freitag wird es eine eigens moderierte, steirische Sendeschiene, sowie auch musikalische, regionale Feinheiten im Programm geben.

“Starke Community”

Programmdirektor Thomas Korponay-Pfeifer sieht für die Steirerinnen und Steirer etwas auf sie zukommen, dass sie so noch nicht gehört haben: „Nicht nur, dass es musikalisch gesehen keinen annähernd vergleichbaren Sender wie radio 88.6 im UKW-Bereich in der Steiermark gibt, wir werden die Menschen auch mit unserer extrem starken Community begeistern, in der jede neue Hörerin und jeder neue Hörer herzlich willkommen ist.“ Denn das Erfolgsgeheimnis von radio 88.6 basiert nicht nur auf dem klaren Bekenntnis zur Rockmusik, sondern auch auf dem starken Fokus auf die Hörereinbindung in jeden Aspekt des Programms.

Jetzt auch auf UKW

Nachdem radio 88.6 schon seit Jahren über DAB+ und online in ganz Österreich zu empfangen ist, kann man den Sender ab heute auf der Frequenz 104,6 auf UKW empfangen. Neben dem Mantelprogramm, das einheitlich mit den bisherigen Sendegebieten Wien, Niederösterreich und Burgenland bespielt wird, geben einzelne regionale Sendungsinhalte und -schwerpunkte 88.6 den notwendigen, steirischen Touch. Montag bis Freitag wird es eine eigens moderierte, steirische Sendeschiene, sowie auch musikalische, regionale Feinheiten im Programm geben.