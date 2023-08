Sportlicher Auftakt Spittal brennt für Olympia: Eishockey-Damen heizten ordentlich ein Spittal an der Drau - Noch bis 27. Jänner findet in der Eissportarena Spittal an der Drau das European Youth Olympic Festival statt. Jeden Tag stehen mindestens zwei Spiele auf dem Programm. Bereits beim Eröffnungsspiel nutzten zahlreiche Fans die Möglichkeit, den Stars von morgen auf die Kufen zu schauen. Der Eintritt ist frei. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (187 Wörter) Bürgermeister Gerhard Köfer und Gemeinderat Marco Brandner bei der Eröffnung in der Eissportarena © eggspress Artikel zum Thema Olympiastimmung in Spittaler Eissportarena hautnah miterlebenZwölf Kärntner Athleten bei European Youth Olympic Festival

Wie bereits berichtet, hat Spittal an der Drau die Ehre, eine Woche lang Gastgeber für das Eishockey-Turnier der Damen im Zuge der Winterspiele des European Youth Olympic Festival (EYOF) zu sein. Österreich verlor die Partie letztendlich 0:5 gegen Finnland. Neben den beiden Teams sind auch die Damen-Nationalteams aus Italien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Tschechien und Deutschland in Spittal zu sehen. Alle Spiele in der Eissportarena gehen bei freiem Eintritt über die Bühne.

Olympisches Komitee begeistert

Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) durfte das Turnier in Spittal offiziell eröffnen. „Welch hohen Stellenwert dieser internationale Bewerb hat, zeigt sich unter anderem daran, dass viele der Eishockey-Spielerinnen, die in Spittal zu sehen sind, bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d’Aampezzo um Medaillen kämpfen werden“, so der Bürgermeister. Er bedankt sich bei der FIS, dem Olympischen Komitee sowie dem Verein EC Spittal Hornets, der maßgeblich an der Organisation und der Durchführung des Turniers beteiligt ist. Die Verantwortlichen der FIS und des Olympischen Komitees schwärmen von der hervorragenden Infrastruktur, die die Lieserstadt den Sportlerinnen und Funktionären zur Verfügung stellen kann.