ÖBB und Land Kärnten informiert

Wasserprobe nach Zugunfall in Fürnitz zeigt: "Keine Gefahr für Mensch und Tier"

Fürnitz - In einer Abstimmungssitzung, an der Experten der zuständigen Abteilungen des Landes, der ÖBB und der Bezirkshauptmannschaft Villach Land beteiligt waren, wurde heute, Montag, die aktuelle Situation am Unfallort in Fürnitz erneut bewertet.

von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (300 Wörter)