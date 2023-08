Schneekettenpflicht Ohne Schneeketten unterwegs: Sattelzugfahrzeug rutschte in Straßengraben Greifenburg - Heute Vormittag kam ein Sattelzugfahrzeug mit einem Sattelanhänger auf der schneebedeckten Weißensee-Bundesstraße ins Schleudern. Der Fahrer missachtete die Schneekettenpflicht. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (137 Wörter) © FF Greifenburg

Heute gegen 10.30 Uhr fuhr ein 55-jähriger LKW-Fahrer aus dem Bezirk Spittal an der Drau ein Sattelzugfahrzeug mit einem Sattelanhänger auf der schneebedeckten Weißensee-Straße. Trotz verordneter Schneekettenpflicht, unterließ es der Lenker, die Schneeketten zu montieren.

Fahrzeug geriet ins Schleudern

Der Fahrer verlor die Kontrolle über den ungeladenen Sattelzug und geriet ins Schleudern. Nach durchgeführter Bremsung stellte sich die Zugmaschine quer und das Fahrzeug rutschte in den linken Straßengraben. Durch den querstehenden Sattelzug war die Weißensee-Straße bis 11.25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Sattelzugfahrzeug entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe.

Im Einsatz standen die FF Greifenburg mit 1 Fahrzeug und 9 Einsatzkräften, die FF Bruggen mit 2 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften sowie die FF Weißensee mit 1 Fahrzeug und 3 Einsatzkräften sowie 2 Polizeistreifen.