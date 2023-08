"Zufahrten schwer erreichbar" 3500 Haushalte in Kärnten ohne Strom: "Es sind noch mehr Stromausfälle zu erwarten" Kärnten - Wegen des starken Schneefalls sind derzeit rund 3500 Haushalte ohne Stromversorgung. Die KELAG arbeitet weiterhin auf Hochtouren. Es werden noch weitere Stromausfälle erwartet. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min

Seit den Morgenstunden kommt es in Kärnten immer wieder zu Stromausfällen. Derzeit sind über 3500 Haushalte ohne Stromversorgung. “Nach wie vor gibt es punktuell in Mittelkärnten und Unterkärnten immer wieder Stromausfälle. Betroffen sind vor allem das Jauntal, das Gebiet rund um die Koralpe und Feistritz an der Drau. Auch in Innerteuchen und Arriach wurden immer wieder Ausfälle gemeldet. In den nächsten Stunden werden weitere Stromausfälle erwartet. Die Zufahrten zu den Häusern gestaltet sich oft schwierig, da uns der Schnee den Weg versperrt, wir arbeiten derzeit auf Hochtouren”, erklärt Robert Schmaranz von Kärnten Netz gegenüber 5 Minuten.