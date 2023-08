Schutzmaßnahme Krisenstab tagt: "Schul- und Kindergartenkinder sollen morgen zuhause bleiben" Völkermarkt - Aufgrund der anhaltend starken Schneefälle tagt im Bezirk Völkermarkt der Bezirkskrisenstab. Es ist mit weiteren starken Schneefällen zu rechnen und die Einsatzkräfte werden vermehrt zu Baumwürfen gerufen. Prognostizierte Regenfälle könnten die Situation zusätzlich verschärfen. Bezirkshauptmann Gert Klösch appelliert daher an alle Einwohner des Bezirkes Völkermarkt, nur unbedingt notwendige Fahrten zu unternehmen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (201 Wörter) © pexels/pixabay

Weil in einigen Gegenden auch der Weg zu Schule und Kindergarten zu riskant wäre beziehungsweise aufgrund gekappter Zugverbindungen nicht möglich ist, werden morgen, Dienstag, alle öffentlichen Schulen des Bezirkes Völkermarkt für schulfrei erklärt. Eine Betreuung an jeder Schule ist aber gewährleistet. Grundsätzlich gilt ein Fernbleiben vom Unterricht aufgrund höherer Gewalt, z.B. Unwegsamkeit, für alle Schüler als entschuldigt – also auch außerhalb des Bezirkes Völkermarkt.

“Sicherheit hat Priorität”

Die Sicherheit und der Schutz unserer Kinder haben oberste Priorität“, betonen Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser und Bildungsdirektorin Isabella Penz. „Es wird zudem empfohlen, auch Kindergartenkinder morgen, wenn möglich, zuhause zu lassen. Wir ersuchen die Einrichtungen aber, einen Notbetrieb zur Betreuung der Kinder aufrecht zu erhalten“, so Gerhild Hubmann, Leiterin der Abteilung 6 – Bildung und Sport. „Die Feuerwehren des Bezirkes sind derzeit im Dauereinsatz. Ich bitte daher um Verständnis, dass die freiwilligen Helfer vorerst nur bei öffentlichen Gebäuden zum Freischaufeln eingesetzt werden können“, so Klösch.

Bahnverkehr lahmgelegt

„Der Bahnverkehr zwischen Bleiburg und Völkermarkt ist aufgrund umgestürzter Bäume vorerst lahmgelegt“, berichtet Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes. Man sei bemüht, den Schienenersatzverkehr aufrecht zu erhalten.