Täter noch unbekannt Mehrere Tausend Euro Schaden: Täter brachen in Klagenfurter Firma ein Klagenfurt - Zwischen 20. und 23. Jänner brachen unbekannte Täter in einer Klagenfurter Firma ein. Der Schaden beträgt mehr als Tausend Euro. von Nina Fábián

Bisher unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen 20. und 23. Jänner in den Büroräumlichkeiten einer Firma in Klagenfurt einen Kasten auf und stahlen eine Handkasse. Der Schaden beträgt mehr als tausend Euro. Nach den Tätern wird derzeit gefahndet.