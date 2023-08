Bis zur zweiten Nachthälfte Wetterausblick: Weitere 30 Zentimeter Schnee in der Nacht erwartet Kärnten - Bis in die zweite Nachthälfte auf Dienstag kann es noch bis zu 30 Zentimeter Neuschnee geben. Morgen soll der Schneefall dann nachlassen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (229 Wörter) © 5min

Seitens der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) wird vermeldet, dass der Wetterbericht der GeoSphere Austria für den heutigen Nachmittag verbreitet kräftigen Schneefall zeigt, am meisten Schnee fällt dabei in den südlichen Landesteilen sowie in den Oststaulagen. In tiefen Lagen, wie etwa im unteren Lavanttal, handelt es sich auch um Schneeregen oder Regen. Durch die teils großen Neuschneemengen und den in tiefen Lagen nassen, schweren Schnee besteht hohe Schneebruchgefahr.

30 Zentimeter erwartet

“Im Laufe des heutigen Nachmittags und in der ersten Nachthälfte wird es noch recht verbreitet schneien. 10 bis 20 Zentimeter sind auf jeden Fall noch zu erwarten. In typischen Staulagen kann es durchaus noch 30 Zentimeter herunterschneien. In der zweiten Nachthälfte soll der Schnee dann nachlassen. Am Dienstag wird nur noch mit wenigen Zentimetern gerechnet”, erklärt Manuel Ortner von der GeoSphere gegenüber 5 Minuten. In den tiefen Lagen Unterkärntens und vor allem im Lavanttal kann es sich zeitweise auch um Schneeregen oder Regen handeln.

Ausblick für Dienstag

Nach den kräftigen Schneefällen bleibt es am Dienstag trüb und es kann auch tagsüber gebiets- und zeitweise noch ein wenig schneien. Ein paar Zentimeter können vor allem noch in den südlichen Landesteilen zusammenkomen, am stärksten schneit es voraussichtich in der Früh entlang der Karawanken. Im Laufe des Tages sind immer öfter aber auch trockene Phasen zu erwarten.