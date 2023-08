Rettungskräfte im Dauereinsatz Starke Schnee­fälle: Aktuelle Lage in Kärnten im Über­blick Kärnten - In den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt-Land wurden Krisenstäbe eingerichtet. Wetterexperten gehen von weiteren Schneefällen auch in den Nachtstunden aus. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (470 Wörter) © HFW Villach

Auf Grund der aktuellen Wetterverhältnisse und der starken Schneefälle in Kärnten sind in den Bezirken Völkermarkt der Bezirks-Krisenstab und in Klagenfurt-Land der Kleine Stab zusammengetreten. Diese beobachten laufend die Situation und leiten eventuell notwendige Maßnahmen ein. So werden laut der BH Völkermarkt morgen, Dienstag, alle Schulen und Kindergärten im Bezirk Völkermarkt geschlossen. Eine Betreuung vor Ort ist wird jedoch gewährleistet.

Aktuell 250 Einsätze

Wie Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes, mitteilt, sind landesweit aktuell 250 Einsätze von Freiwilligen Feuerwehren vermeldet, vor allem in den Bezirken Villach-Land, Klagenfurt-Land, Völkermarkt und im südlichen Bereich von Wolfsberg.

Weiterer Schneefall erwartet

Seitens der Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) wird vermeldet, dass der Wetterbericht der GeoSphere Austria für den heutigen Nachmittag verbreitet kräftigen Schneefall zeigt, am meisten Schnee fällt dabei in den südlichen Landesteilen sowie in den Oststaulagen. In tiefen Lagen, wie etwa im unteren Lavanttal, handelt es sich auch um Schneeregen oder Regen. Durch die teils großen Neuschneemengen und den in tiefen Lagen nassen, schweren Schnee besteht hohe Schneebruchgefahr.

In der Nacht auf Dienstag schneit es vor allem in der ersten Nachthälfte verbreitet mäßig bis stark. Nach Mitternacht lässt die Intensität nach, ein paar Zentimeter können aber auch in der zweiten Nachthälfte noch verbreitet zusammenkommen. In den tiefen Lagen Unterkärntens und vor allem im Lavanttal kann es sich zeitweise auch um Schneeregen oder Regen handeln.

Wetterausblick

Nach den kräftigen Schneefällen bleibt es am Dienstag trüb und es kann auch tagsüber gebiets- und zeitweise noch ein wenig schneien. Ein paar Zentimeter können vor allem noch in den südlichen Landesteilen zusammenkomen, am stärksten schneit es voraussichtich in der Früh entlang der Karawanken. Im Laufe des Tages sind immer öfter aber auch trockene Phasen zu erwarten.

Am Mittwoch ziehen die Wolken zwar rasch ab, es kann sich aber teils recht zäher Hochnebel halten. Während sich in den nordwestlichen Landesteilen voraussichtlich rasch überwiegend sonniges Wetter durchsetzen kann, könnte sich die Nebeldecke etwa in Teilen des Klagenfurter Beckens bis in den Nachmittag hinein halten. Höchstwerte meist um 2 oder 3 Grad.

Update – Schulschließungen in Lavamünd

Da mit weiteren starken Schneefällen zu rechnen ist und auch prognostizierte Regenfälle die Situation zusätzlich verschärfen können, ist der Weg zu Schule und Kindergarten in einigen Gegenden zu riskant bzw. durch gekappte Zugverbindungen nicht möglich. Daher werden morgen, Dienstag, die MS und die VS Lavamünd geschlossen. Ein Notbetrieb bzw. eine pädagogische Betreuung (während der Unterrichtszeiten sowie für die Nachmittagsbetreuung) ist für jene Schülerinnen und Schüler, die trotzdem in die Schulen kommen, garantiert. Über eine allfällige Schließung auch für den 25.1. 2023 soll morgen, Dienstag, befunden werden.