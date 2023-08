Schneekettenpflicht In Kärnten: Hier brauchst du aktuell Schneeketten­ Kärnten - Der starke Schneefall bringt auch die Schneekettenpflicht mit sich. Betroffen sind derzeit vor allem die Pässe in Kärnten, darunter der Plöcken- und Wurzenpass. Die Liste ist wegen des unermüdlichen Schneefalles aber lang. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (48 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

An vielen Straßen und Pässen in Kärnten herrscht derzeit Schneekettenpflicht. Die Liste ist lang. Unter anderem gilt derzeit am Wurzenpass, Plöckenpass sowie auf der Turracherhöhe und der Nassfeldstraße eine Schneekettenpflicht. Alle aktuellen Infos zur Schneekettenpflicht, Straßensperren und Co. findest du hier.