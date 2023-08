Achtung! Vorsicht: Hundebesitzer warnt vor Giftköder in Eggenberg Eggenberg - Justus ist 15 Monate alt und überlebte eine Giftköder-Vorfall durch reichliche ärztliche Versorgung. Der Hundebesitzer warnt nun andere. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) © Christian Laneker

Ein Hundebesitzer berichtet auf Facebook, dass in Eggenberg, im Bereich Peter Tunner Gasse, Waldertgasse, irgendjemand Giftköder verteilt hat. Es handelt sich um Fleischbrocken die Nadeln in sich haben.

Auf dem Weg der Besserung

Justus fiel den Giftködern zum Opfer. Mit mehreren Operation, plus ein Mittel gegen Gift was die Niere angegriffen hat, ist er jetzt am Weg der Besserung! Insgesamt war Justus 6 Tage lang beim Tierarzt. Das erzählt er bei einem Interview mit 5Minuten. “Passts auf eure Tiere auf und falls wer was gesehen hat, bitte Bescheid geben!”, appelliert Christian Laneker an andere Hundebesitzer.