„Der HALLO is´scho´g´storbn!“ „Ein Gebot der Höflichkeit“: Grazer Arzt will nicht mit „Hallo" begrüßt werden Graz - Die Begrüßung legt die Weichen für die weitere Begegnung. Je nach Kontext und Situation gibt es eine Reihe von Grußformeln und Gesten, aus denen wir wählen können. Ein Grazer Dermatologe hat diesbezüglich eine spezielle Bitte – er möchte von seinen Patienten nicht mit „Hallo“ gegrüßt werden. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (355 Wörter) © KK

Betritt man die Praxis des Hautarztes, so springt einem eine eher ungewöhnliche Aufforderung sofort ins Auge: „‚Der HALLO is´scho´g´storbn!‘ Sehr verehrte Patientinnen und Patienten! Folgend der obigen Todesanzeige bitte ich Sie alle dringend mich nicht mit ‚HALLO‘ zu begrüßen!“, so steht es auf einem Schild geschrieben. Was aber hat es mit diesem Aushang genau auf sich? Wir haben nachgefragt.

Ein Freund der Etikette

Der Grazer Mediziner ist ein großer Befürworter des Verhaltenskodex. Besonders im Umgang mit seinen Patienten genießen diese gesellschaftlichen Benimmregeln hohe Priorität. „Ich meine, dass das ‚Hallo‘, wenn man nicht bei ‚Du‘ ist, einfach unhöflich ist. Zu einem Freund kann man „Hallo“ sagen, aber nicht zu einem Fremden“, so lautet die Begründung des Arztes, für den der Gruß auch gleichsam ein Ausdruck von Respekt ist. Stattdessen nennt er „Grüß Gott“, „Guten Tag“ und „Auf Wiedersehen“ als die geeigneten Gruß- und Abschiedsformeln im Umgang mit Personen, zu denen kein Näheverhältnis besteht. Er wolle mit dieser Ansicht auch nicht überkonservativ erscheinen, sondern sieht durch einen höflichen Umgang auch die Professionalität des Patienten-Arzt-Verhältnisses gewährleistet. „Es ist vielleicht antiquiert für manche. Ich bin natürlich auch mit sehr vielen Leuten bei ‚Du‘. In manchen Situationen ist das auch angebracht, beispielsweise unter Kollegen oder auch im Umgang mit Freunden. Mit dem ‚Sie‘ bringe ich meinem Gegenüber Wertschätzung entgegen. Diese ist mir auch bei meinen Patienten wichtig“, erklärt der Dermatologe.

Zuspruch oder Irritation: Was sind die Reaktionen?

Wie aber kommt das Schild bei den Patienten und Patientinnen an? Der Dermatologe wird sehr oft auf den Aushang angesprochen, pro Woche tatsächlich zwei- bis dreimal – die Bemerkungen seien fast ausnahmslos positiv. „Dass sich jemand aufregt, ist ungefähr einmal im Jahr. Viele meinen auch, dass man den Spruch in der Schule aufhängen sollte“, so der Arzt, der mit seiner Bitte auch gleichsam einen Beitrag zur Erziehung des guten Tons leisten will. Der Spruch „Der HALLO is´scho´g´storbn“ stammt von seiner Großmutter und ist ihm zufolge auch einigen Vertretern der älteren Generation gut bekannt.