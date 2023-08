Zwei Kräne zur Bergung Trotz Schneefalls: Güterzug-Bergungsarbeiten sollen bald beginnen Fürnitz - Trotz des Schneefalls möchte man mit den Bergungsarbeiten, der am Boden liegenden Lokomotiven in Fürnitz bald beginnen. Die 84 Tonnen sollen mithilfe von 2 Kränen geborgen werden. Ein Techniker der ÖBB erklärt 5 Minuten exklusiv, wie so eine Bergung angegangen wird. von Manfred Wrussnig 2 Minuten Lesezeit (299 Wörter) © FF Vassach Artikel zum Thema Güterzug-Kollision: Jetzt ist die Unfall­ursache bekanntNach Güterzug-Kollision in Fürnitz: Feuer­wehren rücken langsam abGüterzüge in Fürnitz mit­einander kollidiert

Am Freitag, gegen 4.36 Uhr früh, ertönten die Sirenen rund um Fürnitz. Zwei Triebfahrzeugführer kollidierten in der Nacht auf letzten Freitag mit ihren Güterzügen. Dies berichteten wir am Freitag: hier geht es zum Artikel. „Im Umfeld der Unfallstelle besteht keine akute Gefahr für Mensch und Tier. Vonseiten des Landes werden weiterhin Vorsichtsmaßnahmen gesetzt. Sämtliche Arbeiten an der Unfallstelle finden in enger Absprache mit den zuständigen Experten der Landesbehörden statt“, sagte Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes heute.

Bergungsarbeiten trotz Schneefall

Nicht weniger als 3000 Kubikmeter verseuchtes Erdreich muss nun nach dem Bahnunfall in Fürnitz abgetragen werden. Während die Unfallursache, ein auf Rot stehendes Signal, längst geklärt scheint, geht es jetzt trotz Schneefalls an die Bergungsarbeiten der beiden am Boden liegenden Lokomotiven der Serie 186 heran. Das Stück wiegt immerhin 84 Tonnen.

Zwei Kräne zur Bergung

Ein Techniker der ÖBB, der schon ein Mal an einer Bergung teilgenommen hat, erklärt 5 Minuten exklusiv, wie so eine Bergung, angegangen wird. „Es werden zwei Kräne, die in der Lage sind, auch hundert Tonnen zu heben, zum Einsatz kommen. Aber um die Bergung zu erleichtern, werden an den beiden verunglückten Loks zuerst die Drehgestelle abmontiert. Wir heben dann praktisch nur mehr das Gehäuse mit den Motoren heraus, was, nach dem die Drehgestelle weg sind, natürlich erheblich leichter gehen wird“, so der Experte. Erst dann wird man auch feststellen können, ob die Loks noch repariert werden können. „Normalerweise bekommt man das auch hin. Eine „Taurus“, die vor Jahren hier in der Gegend mal abstürzte und sich in den Waldboden bohrte, wurde nach Linz in eine ÖBB Werkstätte transportiert, zerlegt, repariert und fährt heute schon wieder“, erzählt er.