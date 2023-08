Soziale Kompetenzen fördern Das Sommer Camp das Mensch, Tier und Natur vereint Steiermark - "Endlich ist es wieder soweit. Nach unserer Aufbauphase freuen wir uns im Sommer 2023 auf das erste Well Ranch Camp in der Steiermark", freut sich die Familie Wögerbauer. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (314 Wörter) © Stanislaus Wögerbauer

“Ein Ort jenseits von Richtig und Falsch – Genau so ein Ort soll die Well-Ranch hier in der Weststeiermark für Dich sein! Hier gibt es verschiedene Angebote, um Körper Geist und Stimme ganzheitlich zu fördern und zu stärken”, heißt es auf der Webseite von Well-Ranch. Bei den Sommercamps geht es um die Förderung der Sozialen Kompetenzen durch Mensch, Tier und Natur.

Wertvoll und lehrreich

„Als Trainer in der Beziehungsarbeit mit Mensch und Pferd merke ich täglich wie wertvoll und lehrreich der druckfreie und wertfreie Zugang zur Tier- und Naturwelt für Kinder sein kann“, erzählt Stanislaus Wögerbauer bei einem Interview mit 5Minuten.

Toller Ausgleich für Kinder

“So haben die Kinder bei uns täglich die Möglichkeit bei der Fütterung seltener Tierarten mitzuwirken, Fragen zu stellen, gemeinsam Spaziergänge zu machen, oder die Tiere einfach nur zu beobachten. Um dies zu ermöglichen, bieten wir als Schutz- und Lebensraum unseren kleinen Bauernhof in der Weststeiermark”, so Stanislaus Wögerbauer. “Gerade in einer Welt der digitalen Reizüberflutung, in welche Kinder heutzutage hineingeboren werden, sind Naturerlebnisse wie diese ein toller Ausgleich und zeigen sinnvolle Alternativen zur Freizeitgestaltung.”

Soziale Kompetenzen werden gestärkt

„Bei unseren Camps wird der Gruppe selbst viel eigener Gestaltungsraum eingeräumt und Entscheidungen über die einzelnen Aktivitäten werden gemeinsam gefällt. Dadurch steigern wir die Eigenständigkeit und den Entscheidungswillen der Gruppe sowie die sozialen Kompetenzen der Jugendlichen. Denn das Programm des nächsten Tages wird von allen Jugendlichen am Vorabend am gemütlichen Lagerfeuer abgesprochen. Bei diesem Zusammensitzen wird jedem und jeder zugehört wenn Wünsche und Ängste zu diesen Themen geteilt werden”, erzählt Stanislaus Wögerbauer.

Soziale Kompetenzen durch Mensch, Tier und Natur

Veranstaltet wird das Kindercamp in Kooperation mit dem Verein Future Together, Verein zur Förderung der sozialen Kompetenzen durch Mensch, Tier und Natur.

"Schwächen und Emotionen sollen erkannt und eingestanden werden, damit die Leute stärker werden und wachsen können" Well-Ranch