Pflegepersonal "Druck zeigt erste Wirkung!": Mehr Geld und Dienst­plan­sicherheit Steiermark

Um der engen Personalsituation in der Kinder- und Jugendlichenpflege sowie der psychiatrischen Pflege entgegenzuwirken und den Pooldienst für Pflegepersonen attraktiver zu machen, präsentiert die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) ein neues Maßnahmenpaket, das von einem interdisziplinären Team

aus Pflegeexpertinnen, Personalistinnen und dem Betriebsrat erarbeitet wurde.

2.700 Euro mehr Gehalt

Alle Pflegepersonen, die in der Kinder- und Jugendlichenpflege sowie in der psychiatrischen Pflege beschäftigt sind, verdienen ab 1. Jänner 2023 pro Jahr um über 2.700 Euro Brutto mehr als bisher. „Diese Gehaltsaufbesserung ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Es braucht diese Verbesserung aber für alle Berufsgruppen in allen Einrichtungen und Stationen. Der Weg ist noch lang, aber diese erste Bewegung zeigt, dass der beständige Druck von unten, von den Beschäftigen und der Bevölkerung, Wirkung haben kann“, hofft der Grazer KPÖ-Stadtrat Robert Krotzer auf weitere Verbesserungen im Gesundheit- und Pflegebereich.

12.000 Unterschriften gesammelt

Im vergangenen Mai hat die KPÖ im Bündnis mit Pflegekräften aus der ganzen Steiermark die Petition „Geht’s der Pflege gut, geht’s uns allen gut!“ gestartet. Kurz vor Jahresende konnten die Pflegeaktivisten über 12.000 Unterschriften an Landeshauptmann Christopher Drexler übergeben.

Überstunden möglich

Bisher durften Pflegekräfte– egal aus welchem Bereich – keine geplanten Überstunden machen. Mehrleistungen mussten bis auf einen möglichen Übertrag von 20 Stunden im gleichen Monat ausgeglichen werden. Nunmehr können im Rahmen der arbeitszeitrechtlichen Grenzen auch mehr als die vertraglich vereinbarten Stunden geplant werden, selbstverständlich mit dem gesetzlichen regulärem Überstunden- bzw. Mehrleistungszuschlag.