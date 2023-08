Schnee-Chaos Verschoben: Morgen gibt es keine Müllabfuhr in Villach Villach - Wegen des heftigen Schneefalles heute wird die Müllabfuhr ihre morgige Fahrt auf Samstag verschieben. Bitte daher morgen keine Mülltonnen oder Gelbe Säcke vor die Haustüre stellen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (81 Wörter)

Nicht nur die Schneeräumung ist im Raum Villach derzeit eine große Herausforderung, auch die Villacher Saubermacher sehen die enormen Schneemaße als Behinderung für ihren morgigen Einsatz. Daher werden die Mitarbeiter der Saubermacher am Samstag eine extra Schicht einlegen, um die Arbeiten nachzuholen. “Also bitte morgen keine Mülltonnen oder Gelbe Säcke vor die Haustüre stellen. Die Termine an allen anderen Tagen in dieser Woche bleiben unverändert”, appelliert die Stadt Villach an ihre Bürger.