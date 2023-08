Wettervorhersage Der Schneefall geht teilweise zu Regen über Kärnten - "Nach den kräftigen Schneefällen bleibt es am Dienstag trüb und es kann auch tagsüber gebiets- und zeitweise noch ein wenig schneien", berichtet die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) von Redaktion 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) © Thomas Kaiser

“Ein paar Zentimeter können vor allem noch in den südlichen Landesteilen zusammenkommen, am stärksten schneit es voraussichtlich in der Früh entlang der Karawanken. Im Laufe des Tages sind immer öfter aber auch trockene Phasen zu erwarten”, so heißt es von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Unterhalb von etwa 800 Meter kann der leichte Schneefall allmählich in Regen übergehen. Die Höchsttemperaturen liegen 1 bis 3 Grad.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.