Strich durch die Rechnung 11 Städte Tour am Weissensee: "Volkslauf für morgen abgesagt" Weissensee - Die Alternative 11 Städte Tour findet seit über 30 Jahren am Weissensee statt und ist mit knapp 6000 Sportlern die größte Eissportveranstaltung der Welt. Leider musste der für morgen geplante Volkslauf aufgrund heftigen Schneefalls abgesagt werden. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (106 Wörter) © Weissensee Information

Der Weißensee in Kärnten ist seit Jahrzehnten nicht nur Ziel von tausenden Hobbyeisläufern, sondern auch von internationalen Spitzeneisschnellläufern, vor allem aus den Niederlanden. Da wegen der Klimaerwärmung die traditionelle „Holländische 11-Städte-Tour” nicht mehr in den Niederlanden durchgeführt werden kann, findet diesen Winter zum 32. Mal die „Alternative holländische 11-Städte-Tour” am Weißensee statt.

Zu viel Schnee

Leider musste der für morgen geplante Volkslauf aufgrund heftigen Schneefalls abgesagt werden. “Aber die 11 Städtetour ist noch nicht vorbei. Wir konzentrieren uns auf die kommenden Tage”, verkündete das Team vom Weissensee in einem Facebook-Posting.