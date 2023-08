Wettervorhersage

Am Dienstag wird Schnee und Regen erwartet

Steiermark - "Wetterberuhigung. Am Dienstag ist es dicht bewölkt, am Vormittag wird es im Mur- und Mürztal sowie im Süden noch schneien, unterhalb von 500 bis 800m Höhe regnen", so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik.

