Kommende Nacht Schneefälle in der Nacht: So wird im Bezirk Völkermarkt weiter vorgegangen Völkermarkt - Da die Schneefälle bis in die Nacht hinein andauern sollen, wurden in den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt-Land Krisenstäbe eingerichtet. Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel erklärt gegenüber 5 Minuten, wie die heutige Nacht verlaufen soll. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) © Georg Bachhiesl

Wie bereits berichtet, wurde am heutigen Montagabend unter anderem in der Bezirkshauptmannschaft in Völkermarkt ein Krisenstab eingerichtet. Hier wurde zum einen die aktuelle Lage sowie das weitere Vorgehen für die kommende Nacht besprochen.

Gefährliche Situation für Einsätzkräfte

“Die Lage spitzt sich weiter zu, auch für unsere Einsatzkräfte besteht wegen der enormen Schneemaß Gefahr. Die Einsatzkräfte sind in den Rüsthäusern auf Bereitschaft, in der Nacht werden wir uns vorwiegend auf Bundes- und Landesstraßen konzentrieren und die Rettungseinsätze und Schneeräumarbeiten unterstützten”, erläutert der Völkermarkter Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Skubel gegenüber 5 Minuten. Aktuell befinden sich die Einsatzkräfte in der Gemeinde St. Kanzian. Hier droht ein Dach einzustürzen. Die Feuerwehren sind damit beschäftigt, die schweren Schneemaßen zu entfernen.