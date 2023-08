Glücksspiel Steirer freut sich über einen Gewinn von 2.400 Euro Steiermark - Exakt 100.000 Euro lagen im Dreizehner-Gewinntopf der Toto Runde 3, denn es handelte sich um eine Garantierunde mit eben dieser garantierten Gewinnsumme. Doch niemandem gelang es, einen Dreizehner zu tippen und den Pot zu leeren. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (53 Wörter) SYMBOLFOTO - Lotto Moderator Thomas May © Andreas Friess/ORF

Zum fünften Mal in Folge blieb nun schon ein Dreizehner aus, und damit wurde aus der Garantierunde ein Fünffachjackpot, bei dem es am kommenden Wochenende um etwa 115.000 Euro geht. Drei Spielteilnehmer glückte ein Zwölfer, und dafür erhalten sie jeweils mehr als 2.400 Euro. Ein Gewinn ging in die Steiermark.