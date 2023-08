Am Dienstag, dem 31. Jänner! Für echte VSV-Fans: Die Adler laden zum Showtraining ein Villach - Das legendäre „Icefever“ am Rathausplatz bildet den beeindruckenden Auftakt ins Jubiläumsjahr „100 Jahre EC VSV!“: Am Dienstag, 31. Jänner, ab 17 Uhr, wird die Villacher Innenstadt wieder kochen – die Stadt Villach und der EC VSV laden alle blau-weißen Fans zum coolen Showtraining mit allen Stars des VSV ein. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (253 Wörter) © VSV

Dieses unvergleichliche Eishockey-Fest darf man sich als echter Blau-Weißer keinesfalls entgehen lassen! Der Villacher Rathausplatz steht ab 17 Uhr unter den blau-weißen Sternen! Das Warm-up übernehmen die „Söhne Villachs“. Um 17.30 Uhr werden dann die Youngsters von U8/U9 ihr Können am Eis präsentieren, bevor um ca.18.20 Uhr das gesamte Team der „Adler“ im Rahmen eines lässigen Showtraining zeigen wird, was sie hockey-technisch so drauf ́ haben.

Speed- und Skills-Competition

Das VSV-Trainerteam, Rob Daum und Marcel Rodman, haben sich für das Icefever 2023 Einiges einfallen lassen, um die Fans der Blau-Weißen wirklich restlos zu begeistern: „Wir demonstrieren eine richtig coole Speed- und Skills-Competition!“, kündigt Daum an. „Wir können Euch eine richtig spektakuläre Show versprechen! Das gesamte Team freut sich schon riesig auf den Abend“, so VSV-Publikumsliebling Alexander Rauchenwald. Spezielle Lichteffekte, entsprechende Musikuntermalung und ein mitreißendes Rahmenprogramm, unter anderem mit der Band „Die Söhne Villachs“, runden den VSV-Fan Abend auch musikalisch perfekt ab. Für die Moderation des Eishockey-Festes auf unserem Rathausplatz sorgen VSV-Hallensprecher Gerhard Oberrauner und Livestream-Kommentator Hannes Martinz.

Die VSV-Youngsters und Lady Hawks

Bevor die Profis am 31. Jänner die Eisarena am Rathausplatz betreten werden, sind aber auch die Kleinen VSV-Stars dran. Auch sie werden ihr Können im Umgang mit der Hartgummi-Scheibe zeigen und beweisen, dass man sich um den Villacher Eishockey-Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Zudem wird auch das Damen-Eishockeyteam der Lady Hawks präsentiert! Also, am Dienstag, 31. Jänner: Cooles Showtraining am Rathausplatz – hinkommen, staunen, ab 17 Uhr geht’s los!